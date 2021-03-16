В Приморье задержан контрабандист с 700 кг морского огурца

Таможенники в Приморском крае изъяли 700 килограммов соленого трепанга. Большую партию контрабанды морского огурца стоимостью почти 5 миллионов рублей пытался вывезти в Китай частный предприниматель.

Мужчина самостоятельно выловил и переработал трепанг. После этого предприимчивый браконьер подделал документы, необходимые для экспорта. Огромные мешки, доверху набитые морским огурцом, он хранил у себя дома на чердаке в холодильных камерах и собирался вывезти в Китай.

Контрабандный груз был изъят, а незадачливый коммерсант - задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Приморья грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до семи лет.