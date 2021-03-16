СК завел дело по факту схода вагонов с углем в Челябинской области

В Челябинской области завели уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с углем на перегоне Сыростан-Хребет. Об этом сообщают в ведомстве.

Согласно версии следствия, во вторник, 16 марта, в 5:20 по местному времени в ходе движения грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов с углем с рельсов сошли 17 грузовых вагонов. В результате поврежденным оказалось железнодорожное полотно и три опоры контактной сети. Пострадавших нет. Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стала сработка тормозной системы у грузового состава, в результате чего произошел отрыв с 26 по 68 вагон.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, оперативная группа Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Осуществляется осмотр, допросы членов локомотивной бригады и других работников. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. В ликвидации последствий происшествия задействованы 109 человек и 11 единиц техники.