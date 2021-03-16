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Франция вернет в Австрию украденный нацистами шедевр Климта

Валентина Пескова
07:40 16.03.2021
Картина «Розовые кусты под деревьями» знаменитого австрийского художника спустя 40 лет вернется к потомкам ее владельцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Франция намерена вернуть украденную нацистами во время Второй мировой войны известную картину Густава Климта - «Розовые кусты под деревьями». Один из шедевров австрийского художника, который сейчас находится в коллекции музея д'Орсе.

До Второй мировой это полотно принадлежало проживавшей в Австрии богатой еврейской семье Стясны. А в 1938 году, после того, как нацисты в результате аннексии присоединили Австрию к Германии, владельцев заставили продать представляющую очень высокую художественную ценность картину - за бесценок, пишет РИА Новости.

Саму же семью депортировали в Польшу, где ее члены погибли в концентрационных лагерях. А уже через много лет, в 1980 году, знаменитое полотно с аукциона купил французский Музей д'Орсе.

«Предстоящая реституция - это признание преступлений, совершенных против семей Цукеркандль и Стясны, и справедливое возвращение имущества, которое им принадлежит», - отметила в Twitter министр культуры Франции Розелин Башло.

Глава министерства культуры заметила, работа Климта является свидетелем тех жизней, которые настойчиво пыталась уничтожить преступная воля. Поэтому, узнав о подлинной истории картины лишь спустя 40 лет, Франция решила вернуть ее потомкам настоящих владельцев.

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