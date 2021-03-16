В Крыму готовятся отметить седьмую годовщину воссоединения с Россией

На Крымском полуострове готовятся отметить годовщину присоединения к России. 18 марта исполнится ровно семь лет со дня всенародного референдума.

Для этого власти решили временно отменить действующий в регионе из-за коронавируса запрет на массовые собрания. В списке разрешенных оказались мероприятия, организованные мотоклубом «Ночные волки», а также смотр юнармейских отрядов и кадетских классов.

Большой праздник «Семь лет дома» начали отмечать уже сейчас. В честь торжественной даты в небо над полуостровом накануне взмыл 17-метровый российский триколор - огромный флаг подняли на воздушном шаре от Белой скалы.