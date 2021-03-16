В Лондоне начались протесты после убийства девушки полицейским

В Лондоне прошли протесты после убийства полицейским 33-летней Сары Эверард.

Толпа протестующих прошла маршем по центральным улицам столицы, перекрыла автомобильное движение, а затем устроила сидячую забастовку. Протестное движение не утихает уже третий день. В этот раз полиция пыталась оттеснить людей, но безуспешно. Начались массовые задержания.

Демонстранты, среди которых больше всего было именно женщин, выступали против полицейского произвола с требованием сделать улицы Лондона безопаснее.

Девушка пропала без вести в Лондоне 3 марта. Около 21:30 она одна возвращалась домой от подруги в районе Клэпхэм. Ее искали по всей стране. 12 марта ее тело нашли в графстве Кент. В убийстве обвинили 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса.