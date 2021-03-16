В Челябинской области 17 вагонов с углем сошли с рельсов

В Челябинской области на 1 978 километре Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги произошел сход с рельсов 17 вагонов грузового состава с углем. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Поврежденным оказалось железнодорожное полотно. По факту произошедшего уже начата проверка - опрашиваются работники локомотивной бригады, железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба.