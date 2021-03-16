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Военные спецназа ВВО в учебном бою уничтожили «террористов», захвативших здание: видео

Валентина Пескова
06:25 16.03.2021
В ходе боя были отработаны тактические приемы по действиям спецназа при захвате зданий с применением штатного вооружения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Хабаровском крае с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) проведено тактико-специальное занятие по уничтожению условных террористов, якобы захвативших здание.

Практическая часть учения состояла из заданий по произведению военнослужащими разведки указанного района в составе разведывательных подразделений, и последующий оперативный подход по пересеченной местности к захваченному объекту с использованием бронеавтомобилей «Тигр».

Военнослужащие выполнили задачи по спешиванию, занятию огневых позиций, выдвижению групп и их огневому прикрытию. Во время завязавшегося учебного боя были отработаны различные тактические приемы по действиям спецназа при захвате зданий с применением штатного вооружения, сообщили в пресс-службе ВВО.

Для того, чтобы создать максимально приближенную к реальной обстановку, было использовано значительное количество средств имитации, среди которых - взрывпакеты и холостые боеприпасы.

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