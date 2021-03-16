Немецкий депутат рассказал, когда Запад признает Крым российским

Западные страны смогут признать Крым российской территорией при масштабной смене в них политических элит. Такое предположение сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передает РИА Новости.

По его мнению, сегодня государства не спешат уступать в данном вопросе, так как в подобном случае от намерений по расширению НАТО в восточную сторону придется полностью отказаться.

Гердт подчеркнул, что переход Крыма в состав РФ был выполнен в полном соответствии с международным правом с помощью законного референдума. Он также указал, что пути обратно в состав Украины для полуострова нет.

Кроме того, как указал немецкий политик, украинские власти в действительности не обеспокоены судьбой жителей Крыма. Если бы крымчане действительно воспринимались частью украинского народа, то санкций против них и лишения водоснабжения не было бы.