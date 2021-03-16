Задействованные в параде Победы в Хабаровске летчики ВВО прошли вакцинацию

Военнослужащие-участники демонстрационного пролета авиации в честь 76-й годовщины Победы, который состоятся 9 мая в Хабаровске, прошли вакцинацию от коронавируса в полном составе.

Прививание осуществлялось внутримышечно с использованием индивидуальных медицинских инструментов и стерильных приборов. При этом, во время процедуры были соблюдены все санитарные меры защиты.

Перед началом вакцинируемые прошли комплексный медицинский осмотр, а сотрудники медицинских учреждений - обязательный инструктаж.

С декабря 2020 года первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» были привиты более 4000 военнослужащих армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

На данный момент более 2200 военнослужащих объединения полностью завершили процесс вакцинации, привившись двумя компонентами препарата.