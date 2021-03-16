РФ безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от COVID-19

Россия осуществила безвозмездную передачу партии вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» Вьетнаму. Доставил препарат в страну секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, прибывший в Ханой для участия в двухдневных российско-вьетнамских консультациях по безопасности.

Решение о передаче азиатскому государству вакцины было принято президентом России Владимиром Путиным. Доставку произвели самолетом Ил-96. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБ РФ.

Российская вакцина, разработанная центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, в феврале была официально одобрена на территории Вьетнама. Государства начали переговоры о масштабных поставках препарата.