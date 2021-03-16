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В Лаосе специалисты МПЦ ВС РФ подготовили 30 саперов для национальной армии

Светлана Головина
05:00 16.03.2021
Подготовка проходила по программе «Организация разведки и очистки местности объектов от взрывоопасных предметов» с 15 января текущего года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На территории филиала Международного противоминного центра вооруженных сил России в Лаосе прошла торжественная церемония вручения свидетельств военнослужащим саперам Народной армии страны, прошедшим полный курс программы обучения под руководством российских специалистов.

Подготовка проходила по программе «Организация разведки и очистки местности объектов от взрывоопасных предметов» с 15 января текущего года. В числе учебных дисциплин были представлены «Средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера», «Боеприпасы и средства поражения», «Взрывное дело» и «Международные стандарты противоминной деятельности». Занятия с лаосскими саперами проводились как в учебных классах, так и на полевых учебных площадках, где обучаемые совершенствовали свои практические навыки.

Всего на обучение в этом году от лаосской стороны было направлено 30 военнослужащих. Его проходили сержанты и офицеры, представляющие различные подразделения инженерных войск национальной армии, в том числе, преподаватели военных учебных заведений: военной академии «Коммадам» и «Школы сержантов».

Выпускники научились применять российские средства поиска взрывоопасных предметов, переданные ранее Россией на безвозмездной основе, а также осуществлять идентификацию и уничтожение различными способами обнаруженных боеприпасов.  

Подобные курсы подготовки на территории Лаоса проводятся с 2018 года. За это время обучено и подготовлено 69 военнослужащих инженерных войск.

В то же время основной отряд военнослужащих Международного противоминного центра ВС РФ продолжает проводить гуманитарное разминирование в районе аэродрома «Тхонгхайхин» провинции Сиенгхуанг.

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