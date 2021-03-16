Стоимость биткоина опустилась более чем на 10%

Во вторник, 16 марта, стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, на 04.14 по московскому времени его курс достиг 53,417 тысячи долларов. В 04.18 стоимость биткоина расположилась на уровне 54,107 тысячи долларов.

Незадолго до этого 13 марта стоимость криптовалюты установила новый рекорд, поднявшись до 59 тысяч долларов.