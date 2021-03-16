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Вздымая лед: военные инженеры ВВО готовятся встречать весенние паводки

Светлана Головина
05:00 16.03.2021
К весенним паводкам подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и порядка 50 минометных групп артиллерийских подразделений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На полигоне в Бурятии военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) приступили к тренировкам по подрыву ледяных заторов.

Саперы в назначенном районе осуществили разведку ледовой обстановки, измерили толщину льда, сделали бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполнили серию учебных подрывов.

В ходе тактико-специального учения военные противопаводковых отрядов тщательно изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

Нештатные противопаводковые команды ВВО, создаваемые по приказам начальников гарнизонов, оснащены автомобилями повышенной проходимости и плавающими транспортерами. В их состав назначаются военные проходящие службу по контракту и имеющие опыт проведения подрывных работ.

К весенним паводкам в ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и порядка 50 минометных групп артиллерийских подразделений.

В случае необходимости спланировано применение авиации округа в составе экипажей вертолетов Ми-8АМТШ. Всего для борьбы с возможными паводками на Востоке страны может быть привлечено более 1200 военных, около 300 единиц автомобильной техники и 27 единиц инженерной техники.

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