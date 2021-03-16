СМИ: в России могут до конца года повысить ключевую ставку

Центробанк России до конца 2021 года может поднять ключевую ставку на 125 базисных пунктов до 5,5% или до 6%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По предварительным данным, это связано с ростом инфляции и планами правительства по увеличению бюджетных расходов. Данная мера воспринимается экспертами достаточно смелой, поскольку ранее ЦБ России не планировал менять ключевую ставку до 2022 года в целях восстановления экономики страны.

В материале отмечается, что большинство аналитиков предполагают рост показателей в этом году не более чем на 50 базисных пунктов. На данный момент ставка находится на уровне 4,25%.