Мальте разрешили провести матч отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной России

Сборной Мальты по футболу в качестве исключения разрешили провести на острове матч отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года с Россией. Об этом сообщил вице-президент мальтийской футбольной ассоциации Мэттью Пэрис.

Из-за пандемии коронавируса в стране запрещены все спортивные мероприятия до 11 апреля. Однако, по решению суперинтенданта по вопросам здравоохранения Шармэйн Гаучи, национальные команды могут быть освобождены от ограничений.

«После переговоров с органами здравоохранения решено, что матч между Мальтой и Россией будет сыгран в нашей стране», - сказал Пэрис в интервью Netnews.

Матч отборочного этапа состоится 24 марта. До этого командам предстоит соблюдать строгие правила безопасности по профилактике коронавируса во время тренировок.