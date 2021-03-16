«Практически непригоден для жизни»: мэр Калуги оценил состояние города

В последние дни в связи с погодными изменениями Калуга стала городом, который «практически непригоден для жизни». Такое заявление сделал мэр Дмитрий Денисов на совещании в городской управе.

К таким последствиям, по мнению градоначальника, привела плохая работа коммунальных служб. Мэр лично испытал на себе ее последствия во время прогулки с собакой по обледеневшим улицам города.

Денисов отметил, что специальная пескосоляная смесь на тротуарах оказалась смыта из-за таяния снега. Он рекомендовал использовать песок для того, чтобы покрытие дольше оставалось на асфальте. Глава города также указал, что понимает, что такая погода - редкость, но призвал быть готовыми к худшему.

«Давайте по максимуму выложимся», - цитирует мэра портал kaluganews.com.

Ранее Калуга вошла в топ-5 российских городов по качеству жизни населения. Соответствующий рейтинг был составлен специалистами Финансового университета при правительстве РФ.