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Армянские паломники посетили христианские монастыри Дадиванк и Амарас в сопровождении российских миротворцев

Светлана Головина
03:00 16.03.2021
Беспрепятственный допуск паломников на территорию монастырей осуществляется согласно достигнутым трехсторонним договоренностям в ноябре 2020 года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Группа армянских паломников в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетила древний монастырский комплекс Дадиванк. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов миротворцев расположен недалеко от архитектурного комплекса.

Дадиванк является одним из древнейших христианских монастырей. Он расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с договоренностями в ноябре 2020 года перешел под контроль Азербайджана.

В результате достигнутых договоренностей Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном военнослужащие Азербайджана беспрепятственно допускают паломников на территорию комплекса в сопровождении российских миротворцев.

Помимо этого, российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников при посещении христианского монастыря Амарас. Архитектурный комплекс располагается в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

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