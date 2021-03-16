Грунт обвалился посреди московского двора

В московском дворе произошел обвал грунта. Инцидент случился по адресу Садовая-Черногрязская ул., 3Б.

В доме, вблизи которого случилось обрушение, во избежание аварийных ситуаций перекрыли воду. По имеющейся информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в подмосковном Зеленограде под одним из припаркованных автомобилей провалился грунт. Из образовавшейся ямы начал идти пар.