Грунт обвалился посреди московского двора
В результате произошедшего никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В московском дворе произошел обвал грунта. Инцидент случился по адресу Садовая-Черногрязская ул., 3Б.
В доме, вблизи которого случилось обрушение, во избежание аварийных ситуаций перекрыли воду. По имеющейся информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее в подмосковном Зеленограде под одним из припаркованных автомобилей провалился грунт. Из образовавшейся ямы начал идти пар.