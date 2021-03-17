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Избежать судьбы Пальмиры: как российские военные помогли сохранить древнеримский амфитеатр в сирийской Босре

Виталий Акиньшин
Светлана Головина
00:00 17.03.2021
Архитектурный комплекс является одним из старейших памятников мирового культурного наследия и внесен в список ЮНЕСКО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В сирийской Босре при участии российских военных из центра по примирению враждующих сторон во время активных боевых действий удалось сохранить уникальный древнеримский амфитеатр. Архитектурный комплекс является одним из старейших памятников мирового культурного наследия. Местные жители называют его второй жемчужиной страны, а за черный базальт, из которого построен античный театр, еще и черной Пальмирой.

Избежать судьбы Пальмиры амфитеатру помогли именно российские военные. Когда вокруг еще шли тяжелые бои, они смогли усадить за стол переговоров командиров бандгрупп и заставили заключить перемирие.

Выстрелы здесь уже давно не звучат, но российская военная полиция продолжает внимательно наблюдать за всем, что происходит в древнем городе. Задача конвоя оценить обстановку вокруг уникального памятника архитектуры, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

«С февраля 2021 года стала действовать​ на постоянной основе российская военная полиция. Она вносит свой большой вклад в сохранение. Люди города видят, что они находятся под надежной защитой и охраной», - отметил заместитель начальника ЦПВС Александр Карпов.

Амфитеатр, построенный римлянами как место для театральных представлений, где собиралась местная знать, в средние века был превращен в неприступную крепость. Вокруг сцены были возведены гигантские стены с бойницами и наблюдательными башнями. Эти древние камни пережили сотни войн и династий.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сейчас местные преподаватели проводят здесь открытые уроки истории. Многие из школьников древний памятник видят впервые, поскольку долгое время вход был закрыт.

«Наши реставраторы и архитекторы по фотографиям довоенным составили точный проект реконструкции стены и видите здесь номера на каждом камне? Они восстановили точно так, как это было собрано строителями много столетий назад», - рассказал волонтер проекта по восстановлению Босры Омран Исса.

До войны посмотреть на древний амфитеатр приезжали туристы практически со всего мира. И теперь благодаря российским военным, вновь появилась надежда, что античный город вновь оживет.

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