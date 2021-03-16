В МИД РФ иронично ответили на заявление украинского министра о «связи» России с проблемами AstraZeneca

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о будто бы существующей связи России с проблемами, возникшими после применения вакцины против COVID-19, разработанной фармкомпанией AstraZeneca.

Накануне Ткаченко заявил в Сети, что приостановка работы с препаратом AstraZeneca в ряде стран ЕС могла стать результатом российской информационной кампании. По предположению министра, таким образом РФ якобы хочет освободить рынок для «Спутника V».

«Обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России», - указала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Она отметила, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». По словам официального представителя МИД, теперь в Киеве решили затронуть тему с вакцинами и вакцинацией, «которые Украина не производит и не проводит».