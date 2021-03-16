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Во имя мира: в Ульяновске состоялось открытие активной фазы совместных миротворческих учений России и Белоруссии

Алексей Курильченко
22:47 16.03.2021
Офицеры подразделений поздравили военнослужащих с началом очередного этапа сотрудничества между двумя государствами.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Ульяновске на территории гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск состоялось официальное открытие активной фазы совместного российско-белорусского тактического учения по миротворческой тематике. В маневрах примут участие подразделения ВДВ России и Сил специальных операций Республики Беларусь.

«Уверен, что эти учения станут очередным серьезным шагом в деле укрепления нашего взаимодействия и понимания при выполнении поставленных задач», - заявил в приветственной речи командир Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, Герой Российской Федерации гвардии полковник Владимир Селиверстов.

В ходе торжественной церемонии военнослужащие подняли государственные флаги стран участниц, после чего личный состав сводного миротворческого подразделения прошел торжественным маршем.

«Братья десантники, мы рады оказаться на российской земле, где бок о бок будем выполнять совместные задачи по поддержанию мира в рамках учения. Эти учения станут очередным этапом сотрудничества между нашими странами», - отметил заместитель командира Брестского гвардейского десантно-штурмового соединения, начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Владимир Гнедчик.

К памятнику, посвященному подвигу гвардейцев-десантников, не вернувшихся домой, военнослужащие возложили корзины с цветами. После официальной церемонии военнослужащие займут свои зоны ответственности и приступят к выполнению миротворческих задач в рамках учений.

Всего в учении будет задействовано порядка 500 военнослужащих и около 100 единиц техники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ССО ВС Республики Беларусь.

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