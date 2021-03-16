Месси отличился историческим достижением для топ-5 лиг Европы

Капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал первым игроком в истории футбола, кто сумел забить не менее 20 голов в 13 сезонах топ-5 лиг Европы подряд. Об этом сообщает RT.

Двадцатый мяч в сезоне нападающий забил в матче 27-го тура испанской Примеры с «Уэской». Всего за время игры в «Барселоне» спортсмен стал автором 660 голов, а также отдал 262 результативные передачи.

Ранее Месси был признан лучшим футболистом десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. На втором месте оказался португальский форвард Криштиану Роналду.