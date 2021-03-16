У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9
Эпицентр находился в 337 км от Петропавловска-Камчатского.
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У побережья Камчатки зафиксировано землетрясения магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 337 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.
По данным геологической службы США, очаг землетрясения располагался на глубине 57 километров.
Информации о разрушениях и жертвах не поступало. В субботу на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 102 километрах юго-западнее села Никольского