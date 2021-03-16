Под взглядом «Андромеды»: десантники приступили к масштабным учениям в Крыму

В рамках первого этапа масштабного командно-штабного учения с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками из Ставрополя и Анапы, подразделения совершили перевозку личного состава и техники на полуостров Крым. На месте дислокации военнослужащие развернули и подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий.

«Гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк, осуществил перевозку личного состава и техники комбинированным способом с задачей обеспечить высадку главных сил полка, перевозимого морским транспортом, осуществить контроль в назначенной зоне ответственности, с целью обеспечения переброски основных сил соединения на территорию Крыма», - рассказал командир полка гвардии подполковник Константин Зизевский.

В ходе отработки учебных вопросов была создана сложная, быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных боевых действий. Военнослужащими широко применялась автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д», позволяющая охватить все звенья управления Воздушно-десантных войск.

Всего в учении под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого задействовано более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, 7 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.