В Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю

В татарстанском городе Заинск сгорел памятник Воину-освободителю на бульваре Победы. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, спасти шестиметровый монумент не удалось - от него остался только каркас.

По данным источника «Комсомольской правды», рассматривается версия поджога - до возгорания у памятника находились трое человек, которые потом скрылись в неизвестном направлении.

На место возгорания прибыли сотрудники прокуратуры - инициирована проверка. Привлечены специалисты, которые проверят исполнение контрактных обязательств при установке памятника, соблюдение технологии и использованные при строительстве материалы.