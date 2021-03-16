Огонь в движении и термодымовые завесы: танкисты ЗВО провели первые после курса интенсивной подготовки боевые стрельбы

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Особенностью стрельб стала динамично меняющаяся мишенная и тактическая обстановка, на основе которой военные определяли и выбирали приоритетные цели. После выполнения огневых задач танкисты развернули термодымовые завесы и выполнили уход от условной контратаки «противника».

Всего в стрельбах было задействовано свыше 500 военных и около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.