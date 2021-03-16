Огонь в движении и термодымовые завесы: танкисты ЗВО провели первые после курса интенсивной подготовки боевые стрельбы
Всего в стрельбах было задействовано свыше 500 военных и около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Воронежской области военнослужащие танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, недавно завершившие курс интенсивной общевойсковой подготовки с «курсом выживания», провели первые боевые стрельбы.
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