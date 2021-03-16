Лавров: судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Лавров: судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
20:09 В стране и мире
«Мы предлагаем им обсудить ситуацию»: в Госдуме рассказали о способах предотвратить блокировку Twitter
18:22 Армия
Не зная преград: кадры подготовки морпехов к АрМИ в Мурманской области
17:44 В стране и мире
Голикова объяснила причину высокой безработицы среди молодежи
17:04 Спорт
«На таких парнях строится команда»: в «Динамо» рассказали, каким был хоккеист Файзутдинов
15:52 В стране и мире
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц
Популярное
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Шесть демонов экзорцизма: исследователь назвал научные причины «одержимости дьяволом»