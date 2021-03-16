Российский МИД обвинил Польшу в гонениях на журналистов

Польские власти нарушают свободу СМИ и шенгенское законодательство, устраивая гонения на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Захарова пояснила, что специальному корреспонденту ВГТРК Евгению Решетневу запретили въезд на территорию страны на пять лет, также он не имеет права посещать страны Шенгенского соглашения в течение трех лет.

Такие же меры коснулись журналиста агентства «Спутник» Леонида Свиридова, хотя российские журналисты не получали официального уведомления о принятых Варшавой мерах, о претензиях они узнали из СМИ.

«Польские власти вновь демонстрируют отход от основополагающих принципов свободы и плюрализма СМИ, запуская очередную волну политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

По мнению Захаровой, в отношении российского журналиста Евгения Решетнева осуществлен дезинформационный вброс, а в отношении Леонида Свиридова была сфабрикована масштабная кампания противодействия осуществлению им журналистской деятельности.

Также сообщается, что Москва рассматривает данное решение «в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России».

В заключение отмечено, что «по существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям».