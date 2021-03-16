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Часть граффити Бэнкси была закрашена неизвестными

Кира Карон
19:05 16.03.2021
Работа уличного художника изображена на стене тюрьмы в британском Рединге.
Часть граффити Бэнкси была закрашена неизвестными
© Фото: NathanHyde2, twitter
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В британском Рединге на граффити Бэнкси часть изображения была закрашена неизвестными. Работа уличного художника изображена на стене тюрьмы, где наказание отбывал писатель Оскар Уайльд. Об этом сообщил Independent.

Граффити Бэнкси на кирпичной стене тюрьмы изображало узника, который спускался по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. Теперь пишущая машинка закрашена красной краской, а под изображением появилось имя соперника граффитиста Team Robbo.

Ранее художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram видео с созданием граффити на здании Редингской тюрьмы. Свое произведение художник назвал «Побег» (Escape).

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