В Самаре во время ссоры школьник ударил ножом одноклассника
По данному происшествию СК возбудил уголовное дело.
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Во время потасовки в Самаре школьник ударил ножом своего одноклассника. По данному происшествию СК возбудил уголовное дело. Ссора между 11-летними мальчиками произошла в одной из школ Октябрьского района днем.
По предварительным данным, на перемене один из мальчиков ударил другого в лопатку. Пострадавшего ребенка доставили в лечебное учреждение.
Следователи проведут расследование, в котором дадут оценку действиям должностных лиц школы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
На данный момент жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает. Оба мальчика из благополучных семей.