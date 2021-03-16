В Самаре во время ссоры школьник ударил ножом одноклассника

Во время потасовки в Самаре школьник ударил ножом своего одноклассника. По данному происшествию СК возбудил уголовное дело. Ссора между 11-летними мальчиками произошла в одной из школ Октябрьского района днем.

По предварительным данным, на перемене один из мальчиков ударил другого в лопатку. Пострадавшего ребенка доставили в лечебное учреждение.

Следователи проведут расследование, в котором дадут оценку действиям должностных лиц школы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

На данный момент жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает. Оба мальчика из благополучных семей.