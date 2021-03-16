Слово за Брюсселем: как Европа справляется с третьей волной COVID-19 после отказа от вакцины AstraZeneca

Остановка применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Европе сейчас новость номер один. За время вакцинации выявлено 15 случаев тромбоза и 22 случая закупорки легочной артерии. О временном отказе от англо-шведского препарата объявили уже 17 европейских стран, в том числе Италия, Испания, Германия и Франция.

«В соответствии с нашей европейской политикой мы решили - в качестве меры предосторожности - приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. И надеемся, что сможем быстро ее возобновить - если эксперты дадут "зеленый свет"», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Что делать с запасами этой вакцины, похоже не понимают и в США. Накануне, пресс-секретарь белого дома Дженнифер Псаки запнулась, отвечая журналистам о возможности поставки нуждающимся странам, в том числе Бразилии, нескольких миллионов доз AstraZeneca, которые не используются в Штатах.

Бразилию на этой пресс-конференции упомянули не случайно. Разработчик российской вакцины «Спутник V» - институт Гамалеи - сегодня обратил внимание на официальный годовой отчет американского Депздрава. В котором прямо указано, что США пытались заставить страны Латинской Америки не принимать помощь России в вакцинации от коронавируса.

«Управление по глобальным вопросам Министерства здравоохранения и социальных служб США активно вело работу в регионе Северной и Южной Америки по нейтрализации усилий Кубы, Венесуэлы и России, распространяющих свое влияние в регионе в ущерб безопасности США. Например, наш атташе по вопросам здравоохранения предпринимал попытки убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19», - говорится в документе.

О невероятном масштабе внешнего давления на российскую вакцину говорят и в Кремле.

«Мы категорически против политизации ситуации с вакцинами, мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше с тем, чтобы все страны, включая бедные, получили возможность привить свое население», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А пока процесс вакцинации во многих странах фактически стоит - Европу накрывает третья волна пандемии. В Германии резкий рост числа пациентов в реанимации. В Испании число погибших от COVID-19 превысило 76 тысяч человек. Там уже прогнозируют четвертую волну. Не справляются с наплывом больных и парижские больницы - вертолетами их отправляют в другие части Франции.

Что будет с вакциной AstraZeneca сейчас на экстренном заседании решают во Всемирной Организации Здравоохранения. Ну а в Москве напоминают - все документы по одобрению российской вакцины в Европе уже предоставлены. Слово за Брюсселем.