Instagram будет защищать детей от подозрительных незнакомцев

Руководство социальной сети Instagram ввело новое правило для защиты детей. Теперь взрослые не смогут писать сообщения подросткам без подписки на их аккаунт. Об этом говорится в сообщении руководства соцесети.

Также в приложении будут отмечаться аккаунты, «проявляющие потенциально подозрительное поведение». Несовершеннолетним пользователям будут предоставлены подсказки, которые научат блокировать нежелательные аккаунты. Новая функция будет запущена в марте в нескольких странах.

В феврале стало известно, что Facebook и Instagram начнут удалять информацию о вакцинации против коронавируса, которую сочтут ложной либо противоречащей официальным данным. Уточняется, что список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинах был расширен после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения.