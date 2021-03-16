В Москве и Подмосковье завершается вакцинация сотрудников военкоматов первым компонентом «Спутника-V»

В Москве и Подмосковье завершается вакцинация сотрудников военкоматов первым компонентом вакцины от коронавируса.



В эти дни завершается вакцинация сотрудников военкоматов Москвы и области. Около десяти тысяч человек привились первым компонентом «Спутника-V».

Кампанию спланировали так, чтобы к началу призыва - он стартует 1 апреля - у всех специалистов уже был иммунитет к коронавирусу. Всего в Вооруженные силы в этом году планируют направить 122 тысячи новобранцев.