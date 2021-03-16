«На таких парнях строится команда»: в «Динамо» рассказали, каким был хоккеист Файзутдинов

Пресс-атташе МХК «Динамо Санкт-Петербург» Анна Овчинникова рассказала «Звезде» о качествах трагически погибшего хоккеиста Тимура Файзутдинова. По ее словам, спортсмен стал основой для команды - за счет своих спортивных качеств.

«Тим был из тех, кто мало говорит, но много делает. Для команды это был человек основообразующий. На таких парнях строится любая спортивная команда... Это огромная потеря - такие, как Тим, нужны любой команде», - рассказала Овчинникова.

Ранее игрок московского хоккейного клуба «Динамо» Алексей Лихачев поделился с телеканалом «360» воспоминаниями об погибшем коллеге. По его словам, хоккеист отличался особыми человеческими и спортивными качествами.