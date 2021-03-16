В Москве задержали чемпионку России по лыжному фристайлу с героином

Правоохранительные органы задержали в Москве, предположительно, чемпионку России по лыжному фристайлу по подозрению в торговле наркотиками. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер», - сообщил собеседник.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Анна Орловская в возрасте 16 лет в 2012 выиграла чемпионат России по фристайлу в дисциплинах хафпайп и слоупстайл.