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Тяжеловесы на бреющем: экипажи Ил-76 выполнили полеты в Твери на предельно малых высотах

Андрей Аркадьев
17:09 16.03.2021
В мероприятиях принимали участие экипажи из Тверской, Псковской и Брянской областей.
Тяжеловесы на бреющем: экипажи Ил-76 выполнили полеты в Твери на предельно малых высотах
© Фото: Минобороны России
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В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли командирские полеты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На самолетах Ил-76 руководящий состав соединения отрабатывал сложные элементы летной подготовки для последующего обучения молодых специалистов, в том числе, выпускников вузов 2021года.

Экипажи совершали взлет, посадку, полеты на предельно малых высотах, осуществили имитацию практического десантирования с открыванием рампы и боковых дверей.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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