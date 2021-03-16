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На МКС обнаружены полезные микробы

Кира Карон
16:52 16.03.2021
Ученые выяснили, что один вид космических бактерий богат полезными для роста растений генами, в частности ферментом.
На МКС обнаружены полезные микробы
© Фото: Роскосмос
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В совместном исследовании американские и индийские ученые после обнаружения микробов на МКС признали их полезными. Об этом пишет журнал Frontiers in Microbiology.

На Международной космической станции было обнаружено четыре вида бактерий, которые обитали на верхней панели станций МКС, в куполе и на поверхности стола. Три штамма были новыми для исследователей, несмотря на то что открыли их еще в 2016 году.

«Все четыре вида бактерий можно найти в почве и пресной воде, а еще они помогают фиксировать азот, содействуют росту растений и могут блокировать их различные заболевания», - сообщили ученые.

Также они отметили, что теперь появилась возможность «выращивать микроорганизмы в экстремальных условиях с минимальными ресурсами».

Помимо этого, было установлено, что один вид космических бактерий богат полезными для роста растений генами, в частности ферментом, способствующим образованию цитокинина. А это вещество способствует размножению растений, так как делит клетки в корнях и побегах.

Ранее высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14» перед прибытием нового экипажа в апреле текущего года. В подмосковном Центре управления полетами сообщили, что коррекция прошла в штатном режиме.

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