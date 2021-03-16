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Забрать «Ключи от неба»: объявлены победители конкурса ПВО на общефлотском этапе

Тимур Шерзад
17:17 16.03.2021
Впереди их ждет третий, всеармейский, этап конкурса - он пройдет в Астраханской области. 
Забрать «Ключи от неба»: объявлены победители конкурса ПВО на общефлотском этапе
© Фото: Минобороны России
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Расчеты соединения противовоздушной обороны Балтфлота стали победителями общефлотского этапа конкурса АрМИ «Ключи от неба-2021». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. 

Общефлотский этап «Ключей от неба» прошел на базе Балтийского флота. За звание лучших соревновались прошедшие отбор на «домашнем поле» военнослужащие соединений ПВО Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов. 

Умения, навыки и слаженность боевой работы предстояло продемонстрировать расчетам ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1». В программе конкурса были маневр подразделениями, отражение удара условного противника, противовоздушный бой, и другие элементы. 

Победившие расчеты Балтфлота показали лучший результат среди всех участников, выполнив на «отлично» задачи по обнаружению, захвату, ведению и нанесению удару по условному воздушному противнику. 

Впереди их ждет третий, всеармейский, этап конкурса - он пройдет в Астраханской области. 

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