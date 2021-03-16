СМИ: Германия нашла способ изменить ситуацию вокруг «Северного потока - 2»

Немецкие власти нашли способ изменить ситуацию вокруг строительства трубопровода «Северный поток - 2» в свою пользу в ходе переговоров с США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, Германия намерена поставить президента США Джозефа Байдена перед фактом, что газопровод готов, и Штаты не успеют подумать о новых ограничениях. Отмечается, что некоторые американские чиновники уже признали факт успешной реализации проекта и призывают президента к регулированию ситуации.

По данным источника, готовность «Северного потока - 2» составляет 95% - строительство планируется завершить к сентябрю.

Ранее член бундестага Алис Вайдель рассказала, что у Германии есть свои энергетические интересы, поэтому проект «Северный поток - 2» необходимо достроить. Она отметила, что у США тоже присутствуют свои интересы. Вместе с этим санкционная политика всегда вредит обеим сторонам, считает Вайдель.