Работавший на спецслужбы Украины россиянин задержан в Крыму с бомбой: видео

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который подозревается в работе на спецслужбы Украины. При задержании в его машине было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ. Он осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым», - говорится в сообщении службы.

В ходе задержания россиянин заявил, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины по заданию офицера СВР. Бомбу, по словам задержанного, он хранил в машине для собственной безопасности. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело.