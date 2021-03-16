В стране и мире В правительстве предложили запретить в России использовать одноразовые трубочки и посуду Кира Карон Извлечение 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов позволит сократить вдвое захоронение отходов. © Фото: Justus de Cuveland, imagebroker, Globallookpress Читайте нас на: В России предложили запретить неперерабатываемый пластик, в том числе одноразовые трубочки и посуду. С таким предложением выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По мнению Абрамченко, к 2030 году можно добиться половины вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. «Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», - сказала она. В заключение Абрамченко отметила, что это поможет извлечению 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, и позволит сократить вдвое захоронение отходов. Также это поможет вдвое меньше использовать первичных ресурсов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика