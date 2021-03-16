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В правительстве предложили запретить в России использовать одноразовые трубочки и посуду

Кира Карон
15:23 16.03.2021
Извлечение 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов позволит сократить вдвое захоронение отходов.
В правительстве предложили запретить в России использовать одноразовые трубочки и посуду
© Фото: Justus de Cuveland, imagebroker, Globallookpress
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В России предложили запретить неперерабатываемый пластик, в том числе одноразовые трубочки и посуду. С таким предложением выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По мнению Абрамченко, к 2030 году можно добиться половины вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», - сказала она.

В заключение Абрамченко отметила, что это поможет извлечению 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, и позволит сократить вдвое захоронение отходов. Также это поможет вдвое меньше использовать первичных ресурсов.

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