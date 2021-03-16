Госдума утвердила штрафы за продажу устройств без отечественных программ

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных нарушениях о штрафах за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного ПО. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор», - говорится в сообщении.

Закон о предустановке отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ» был принят в конце 2019 года и вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Ведомство предлагает бороться со случаями подмены номера исходящего соединения при помощи проверки информации об инициаторе вызова.