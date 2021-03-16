В России продлено ограничение авиасообщения с Великобританией
Ограничение действует до 16 апреля.
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В России оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 продлил ограничение авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно.
«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года», - сообщили журналистам в штабе.
Авиасообщение с Великобританией приостановили с 22 декабря 2020 года по 1 февраля из-за того, что в королевстве был выявлен новый штамм COVID-19.
Ранее в Британии выявили еще два новых штамма коронавируса. Консультативная группа по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве Великобритании отнесла мутацию к категории «вызывающих беспокойство».