Из-за столкновения одномоторного самолета с автомобилем в США погибли двое
По информации СМИ, еще двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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В Соединенных Штатах одномоторный самолет потерпел крушение, после чего столкнулся с автомобилем. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту.
По информации телеканала NBC, еще двое были госпитализированы - взрослый и ребенок были в машине и получили травмы различной степени тяжести.
Как уточнили в американском Федеральном управлении гражданской авиации, самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.