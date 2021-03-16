Из-за столкновения одномоторного самолета с автомобилем в США погибли двое

В Соединенных Штатах одномоторный самолет потерпел крушение, после чего столкнулся с автомобилем. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту.

По информации телеканала NBC, еще двое были госпитализированы - взрослый и ребенок были в машине и получили травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в американском Федеральном управлении гражданской авиации, самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.