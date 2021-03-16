Американская певица Тина Тернер объявила о завершении карьеры

Американская певица и актриса Тина Тернер объявила о завершении карьеры в новом документальном фильме.

В ленте 81-летняя исполнительница заявила, что хочет провести последние годы своей жизни вдалеке от камер и публики. Она также призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем Айком Тернером. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на картину от телеканала Sky.

В 2013 году певица перенесла инсульт, а спустя три года у нее диагностировали рак кишечника. Вскоре у нее развилась почечная недостаточность - весной 2017 года певица перенесла операцию по пересадке почки.