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Американская певица Тина Тернер объявила о завершении карьеры

Алена Миронова
13:46 16.03.2021
Она заявила, что хочет провести последние годы своей жизни вдалеке от камер и публики.
Американская певица Тина Тернер объявила о завершении карьеры
© Фото: Christoph Hardt, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Американская певица и актриса Тина Тернер объявила о завершении карьеры в новом документальном фильме.

В ленте 81-летняя исполнительница заявила, что хочет провести последние годы своей жизни вдалеке от камер и публики. Она также призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем Айком Тернером. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на картину от телеканала Sky.

В 2013 году певица перенесла инсульт, а спустя три года у нее диагностировали рак кишечника. Вскоре у нее развилась почечная недостаточность - весной 2017 года певица перенесла операцию по пересадке почки.

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