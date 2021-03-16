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Демонстрация мощи: свыше 100 единиц военной техники для Парада Победы прибыло в Петербург

Андрей Аркадьев
13:38 16.03.2021
В военном параде 9 Мая будут задействованы танки Т-72Б3 и ракетные комплексы  «Искандер-М».
Демонстрация мощи: свыше 100 единиц военной техники для Парада Победы прибыло в Петербург
© Фото: Минобороны России
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Более 100 единиц вооружения и техники прибыло в Санкт-Петербург для участия в подготовке к проведению Парада Победы, который состоится 9 Мая на Дворцовой площади, сообщает пресс-служба Западного военного округа во вторник, 16 марта.

«В ближайшее время военнослужащим предстоит оборудовать корпуса автомобильного транспорта, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами, провести мероприятия технического обслуживания, диагностики и необходимого ремонта военной техники», - говорится в сообщении.

В Параде Победы в Северной столице принимают участие более 100 военнослужащих и около 150 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы  «Искандер-М».

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С.П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

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