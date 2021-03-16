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Шесть демонов экзорцизма: исследователь назвал научные причины «одержимости дьяволом»

Егор Левин
12:55 16.03.2021
С самого начала в качестве бесноватости воспринимали самые разные и в целом привычные болезни, такие как эпилепсия, шизофрения и даже обычная икота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Damian Klamka, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Научный сотрудник Государственного музея истории религии Павел Тугаринов рассказал о том, как наука относится к понятию «одержимость дьяволом», то и дело мелькающему в религиозной среде. Он заявил, что, даже если рассматривать религиозные темы исключительно в практической плоскости, остаются вопросы, которые невозможно сразу разрешить.

«Наука это определяет очень просто: это может быть эпилептический припадок, обцессивно-компульсивный синдром, расстройство личности. Но есть определенные нюансы: когда мы говорим о научном подходе к изучению человеческой души и к работе с болезнями души, все не просто. Наука не может четко разграничить, где начинается одна болезнь, а где другая. И тут нет никаких конкретных решений», - прокомментировал ученый.

По словам Тугаринова, это продиктовано тем, что издревле как одержимость воспринимали самые разные и в целом привычные человечеству болезни, такие как эпилепсия, шизофрения и даже обычная икота.

«Причем это один из самых распространенных “демонов”, которые вселяются в человека. Считалось, что его насылает какой-то злой маг. И это не та икота, когда съели что-то не то. Считалось, что икота - это особая сущность, которая живет в людях, потихонечку вызревает и начинает жить своей жизнью», - рассказал ученый в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Узнать подробнее о том, что такое одержимость и экзорцизм, и о том, почему они существуют в XXI веке, когда, казалось бы, никто не верит в демонов, можно из нового выпуска программы «Улика из прошлого». Выпуск под названием «Ловцы проклятых душ» поможет понять, является ли одержимость реальным свидетельством существования темных сил или прибыльным шоу.

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