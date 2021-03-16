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В Мировом океане обнаружили вещества, разрушающие атмосферу Земли

Светлана Иванова
12:46 16.03.2021
Речь идет о хлорфторуглеродах.
В Мировом океане обнаружили вещества, разрушающие атмосферу Земли
© Фото: Robert Haasmann, imagebroker, Globallookpress
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Мировой океан представляет собой огромное хранилище газов, включая хлорфторуглероды, или ХФУ. За ними закрепилась репутация разрушающих озоновый слой веществ.

Как выяснили исследователи Массачусетского технологического института, сейчас Мировой океан поглощает озоноразрушающие химические вещества, однако к 2075 году, наоборот, начнет их выбрасывать в атмосферу, пишет Phys.org.

В частности, речь идет о хлорфторуглеродах (ХФУ) одного типа, известного как ХФУ-11. Это химическое вещество применялось для производства хладагентов и изоляционных пенопластов. В соответствии с Монреальским протоколом, с 2010 года производство и использование ХФУ-11 было прекращено.

Ученые полагают, что к 2130 году Мировой океан выпустит объем газов, который может сказаться на климатической ситуации целой планеты.

При этом темпы глобального потепления могут приблизить начало этих процессов на 10 лет.

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