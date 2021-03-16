ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику и зенитные установки у жилых домов

Подразделения ВСУ разместили в населенном пункте Троицкое бронетехнику и зенитные установки в непосредственной близости у жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), боевики разместили 12 единиц техники, в том числе семь бронированных разведывательно-дозорных машин, две зенитные установки ЗУ-23, два бронетранспортера МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты. Еще одна БМП замечена вблизи жилого дома в селе Новозвановка.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что украинские силовики начали задействовать СМИ для дискредитации военнослужащих непризнанной республики.

Разведка ЛНР в зоне ответственности группировки «Север» заметила нахождение корреспондентских групп телеканалов «1+1», ICTV и агентства France Press в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций. Кроме того, установлено, что подразделения 92-й механизированной бригады производят пополнение боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам, так как их комплекты практически полностью израсходованы.