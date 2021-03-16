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На устройствах Apple появятся российские программы для предустановки

Светлана Головина
01:21 16.03.2021
При настройке купленного в России девайса пользователю по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного списка, однако от процедуры можно будет отказаться.
На устройствах Apple появятся российские программы для предустановки
© Фото: Simon Shin Keystone Press Agency Globallookpress
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России согласовало с корпорацией Apple установку приложений от российских разработчиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Решение было принято в связи с тем, что правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

Уточняется, что при настройке купленного в России девайса Apple пользователю по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного списка. Однако данная опция необязательна и отказаться от нее можно, «убрав галочки напротив тех или иных приложений».

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение», - уточняется в материале.

Также представитель министерства добавил, что подборка может быть дополнена при появлении новых и интересных пользователям приложений.

В свою очередь в Apple изданию подтвердили информацию, отметив, что компания соблюдает законы стран, в которых работает.

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